05/02/2026 10:55

《行業數據》中國黃金協會：去年金條金幣消費增超三成，首超黃金首飾

《經濟通通訊社5日專訊》據《上海證券報》報道，從中國黃金協會獲悉，協會最新統計數據顯示，2025年，中國黃金消費量950.096噸，同比下降3.57%。其中，黃金首飾363.836噸，同比下降31.61%；金條及金幣504.238噸，同比增長35.14%；工業及其他用金82.022噸，同比增長2.32%。



據介紹，受金價高企、稅收新政落地等多重因素疊加影響，2025年市場需求呈現多元化發展態勢，涵蓋高端化、輕量化、高性價比等不同定位的黃金產品；與此同時，消費者對黃金投資屬性的認知不斷深化，2025年中國金條及金幣消費量首次超越黃金首飾消費量，標誌著黃金市場消費結構迎來階段性轉變。此外，隨著電子、新能源等新興產業的快速迭代發展，工業領域對黃金的需求穩步釋放。(wn)