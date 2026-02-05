05/02/2026 14:45

【ＡＩ】商湯絕影聯合東風汽車推生成式智駕量產方案，在武漢試駕測評

《經濟通通訊社5日專訊》2月4日，商湯絕影宣布聯合東風汽車推出「行業首個生成式智駕量產方案」，該方案將覆蓋東風汽車多款車型。



據介紹，商湯絕影與東風汽車推出的生成式智駕量產方案集成了一段式端到端架構、擴散生成式模型(Diffusion Model)以及「強化學習+開悟智駕世界模型」的訓練算法，可提升智駕的反應速度與精度，並使智駕系統學習個人駕駛偏好，適應複雜場景。



商湯絕影表示，已邀請專業媒體在武漢實地試駕測評，該方案在面對隧道、高架橋、人車混雜大路口等複雜場景時表現良好。



公開信息顯示，商湯絕影是商湯科技旗下的智能汽車平台，致力於將先進AI技術與汽車產業深度融合，構建了「駕-艙-雲」三位一體的通用人工智能(AGI)技術架構。(wn)