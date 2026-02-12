05/02/2026 08:31

【關稅戰】商務部斥歐委會風電調查帶有針對性歧視性

《經濟通通訊社5日專訊》針對歐委會對中國風電企業啟動調查，中國商務部昨日晚間回應稱，此舉具有明顯針對性和歧視性，相關調查泛化外國補貼，存在立案證據不足、程序不透明等諸多問題，是典型的以公平競爭之名行保護主義之實。



商務部網站發布的新聞稿稱，歐方濫用調查，不僅嚴重干擾中歐產業互利合作，影響中國企業赴歐投資的信心，還將遲滯自身乃至全球綠色轉型的進程。



商務部又提到，中方一貫主張通過對話協商解決分歧，反對將經貿問題政治化、泛安全化。



商務部稱：「我們敦促歐方立即糾正錯誤做法，慎用《外國補貼條例》(FSR)單邊調查工具，為中歐合作創造公平、公正、可預期的市場環境。」



歐盟周二（3日）啟動對中國金風科技(02208)(深:002202)的全面調查。歐盟方面擔憂，中國政府的補貼可能使該公司在與歐盟本土企業的競爭中，獲得不公平的競爭優勢。(ry)