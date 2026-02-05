05/02/2026 09:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶73點子，報6.9449

《經濟通通訊社5日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9570，較上個交易日跌37點子，止兩連升，較市場預期偏弱102點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開73點子，報6.9449，上個交易日即期匯率收盤報6.9376。



近期美元企穩反彈，這會削弱人民幣升值勢頭，但同時偏結匯的市場格局也在延續。



美國總統特朗普周三表示，他對美聯儲將降息「幾乎沒有」懷疑，並稱之所以提名沃什領導美聯儲，是因為對方理解他希望降低利率。



美聯儲理事庫克(Lisa Cook)周三表示，她對抗通脹進展停滯的擔憂超過對勞動力市場疲軟的憂慮，這強烈暗示在去年因關稅積累的價格壓力開始消退前，她不會支持進一步降息。(sl)