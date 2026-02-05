26,885.24
+37.92
(+0.14%)
26,839
-42
(-0.16%)
低水46
9,093.34
+44.96
(+0.50%)
5,406.13
+39.69
(+0.74%)
3,151.12億
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
2,623.05
-14.54
(-0.55%)
71,492.5100
-1,673.3300
(-2.287%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9830
即時更新：05/02/2026 17:47
更新：05/02/2026 16:59
資料由Binance提供
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
71,492.51
-1,673.33
-2.287%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,130.1400
-18.1100
-0.843%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.4168
-0.0952
-6.296%
更新：05/02/2026 17:45
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,892.3000
-118.6300
-2.367%
XAG 白銀現貨
79.4632
-10.1270
-11.304%
更新：05/02/2026 17:45
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.6094
更新：05/02/2026 17:45:39
最新
人氣
