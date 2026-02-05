05/02/2026 16:35

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌32點子，報6.9408

《經濟通通訊社5日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9408，較上個交易日4時30分收盤價跌32點子，全日在6.9386至6.9497之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升26點子，報6.9397。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9570，較上個交易日跌37點子，止兩連升，較市場預期偏弱102點子，表明監管仍在過濾單邊預期釋放維穩信號。



市場人士表示，近期外部美元企穩反彈，這削弱了人民幣繼續升值的勢頭，而且臨近春節假期，客盤結匯需求或逐漸減弱，短期人民幣有可能重回區間震盪。



一中資行交易員稱，「快過年了，客盤結匯感覺少了很多，後面主要看春節假期海外市場的動向」。



興業研究最新觀點認為，人民幣當前仍處於升值通道，拐點需待美聯儲貨幣政策實質性轉鷹帶來境內美元流動性收緊。(sl)



