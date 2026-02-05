05/02/2026 08:30

【特朗普當政】美國1月小非農就業停滯，僅新增兩萬二職位，預期四萬八

《經濟通通訊社5日專訊》美國人力資源服務機構ADP公布，1月美國私人企業新增職位2.2萬個，增幅明顯低於市場預期的4.8萬個。



數據同時顯示，12月私人企業新增職位經修訂後由4.1萬個下調至3.7萬個，反映招聘動能於年初仍偏弱。



按行業劃分，教育與醫療服務業成為主要支撐，1月新增7.4萬個職位；相對地，專業及商業服務業與製造業分別減少5.7萬及0.8萬個，拖累整體表現。



薪酬方面，在職員工按年加薪幅度維持在4.5%，而轉工人士按年薪酬增速放緩至6.4%。



*美國1月ISM服務業PMI維持53.8*



此外，美國服務業景氣在年初維持擴張但未再加速：美國供應管理協會(ISM)公布，1月服務業PMI報53.8，與去年12月持平，並高於市場原先預期的53.5。



細項方面，商業活動指數升至57.4，反映服務業產出與活動水平回暖。不過，新訂單指數由56.5回落至53.1，就業指數亦由51.7降至50.3，分別顯示新增需求與聘僱動能放緩、但仍勉強維持在擴張邊緣。供應鏈端則轉趨緊張：供應商交貨指數升至54.2，按ISM口徑屬交貨放慢。



另一方面，標普全球公布的1月PMI終值顯示，美國綜合PMI終值為53、服務業PMI終值為52.7，維持擴張但增速溫和。(rc)