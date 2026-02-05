05/02/2026 09:05

【特朗普當政】聯儲局理事庫克擔心通脹進展停滯，暗示不會支持再次降息

《經濟通通訊社5日專訊》聯儲局理事麗薩庫克周三（4日）表示，她更擔心的是通脹方面的進展停滯，而非勞動市場的疲軟，暗示她不會支持再次降息。



庫克表示：「目前，我認為風險傾向於通脹上升。」一周前，她與大多數聯儲局理事以10 比2的投票結果決定維持政策利率不變。



庫克稱，此前的降息措施將繼續為目前穩定的勞動市場提供支持。她指出，美國去年12月的失業率為4.4%，遠低於2020年新冠疫情爆發前6.2%的50年平均值。



但她表示，聯儲局設定的2%的通脹目標並未取得進展，剔除波動較大的食品和能源價格後，去年年底的通脹率約為3%。「現在的停滯狀態令人沮喪。」(rc)