05/02/2026 09:36

【特朗普當政】美國財長貝森特：總統有權干預聯儲局，始終支持強美元政策

《經濟通通訊社5日專訊》美國財政部長貝森特周三（4日）在國會聽證會上表示，總統有權對聯儲局的決策過程施加影響。



貝森特出席美國眾議院金融服務委員會聽證會。密蘇里州民主黨眾議員Emanuel Cleaver詢問他，是否會建議總統「在言論和政治層面干預」聯儲局的決策。貝森特表示：「這是他的權利，也是在座每個人的權利。」



儘管如此，貝森特同時強調，他相信聯儲局應保持貨幣政策獨立性，這種獨立性建立在美國公眾信任之上，並應接受問責。



此外，貝森特在聽證會上談到美元問題。美元指數去年累計下跌超過9%。他對伊利諾州共和黨眾議員Bill Foster表示：「我們始終支持強美元政策。」(rc)