05/02/2026 14:52

【外圍經濟】軟件股恐慌蔓延至亞洲股市，日韓指數收市下跌

《經濟通通訊社5日專訊》亞太市場普遍下跌，延續華爾街科技股拋售勢頭，韓國KOSPI指數收市跌3.86%，報5163.57點。三星電子和SK海力士均跌超5%。日經指數收報53818點，跌475點，跌幅0.88%。現貨白銀下跌10.65%，報78.8095美元。現貨黃金跌0.76%，報4926.74美元。



隔夜，美國晶片製造商AMD第一季業績預測未達部分分析師預期，股價暴跌17%，引發亞洲科技股連鎖反應。Broadcom和Micron Technology分別下跌3.8%和9.5%。



AT Global Markets首席市場分析師Nick Twidale表示，亞洲市場正受到華爾街隔夜拋售的衝擊，不確定科技股是否已經見頂，但市場還有進一步回調的空間，這是傳統的「拋售科技股、轉向防禦性板塊」的操作。(rc)