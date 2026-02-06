06/02/2026 12:07

《外資精點》花旗：大宗商品價格飆升，籲買入宏橋紫金

《經濟通通訊社6日專訊》花旗發表研究報告指，大宗商品價格飆升，目前似乎正在高位盤整，基礎材料板塊，花旗的優先順序為：鋁、銅、電池、黃金、電池材料、煤炭、水泥和鋼鐵。在全球範圍內，鋁和銅的需求受到電力供應相關基礎設施建設的推動，同時人工智慧、資料中心、自動化、機器人和電動車的需求也不斷增長。該行對中國鋁業(02600)(滬:601600)、中國宏橋(01378)和紫金礦業(02899)(滬:601899)給予「買入」評級，也看好江西銅業(00358)等。



花旗表示，在汽車領域，小鵬汽車(09868)和廣汽集團(02238)由於規模較小且平均售價相對較低，似乎更容易受到原物料價格上漲的影響。比亞迪和吉利汽車規模較大，且有能力將超過50%的成本上漲轉嫁給上游供應商，因此似乎處於更有利的地位，預計二級電池製造商將面臨更大的原材料成本上漲壓力，但寧德時代(03750)由於擁有更高的議價能力，且其江西鋰雲母礦可能在2026年第二季度恢復生產，因此其受到的影響可能比同行更小。



花旗提及，小米(01810)可能面臨更高的記憶體成本，這可能會對其智慧型手機利潤率構成壓力。總而言之，記憶體價格可能佔其智慧型手機物料清單的10-20%。(bn)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。