06/02/2026 16:45

《外圍焦點》美聯儲副主席發表演說，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社6日專訊》受科技股拋售潮及勞動力市場數據疲弱拖累，美股昨日(5日)顯著受壓，三大指數全線向下。市場避險情緒升溫，虛擬貨幣與貴金屬市場亦現恐慌性拋售，比特幣與白銀價格雙雙插水。道指收市跌592.58點或1.2%，報48908.72點；標普500指數跌84.32點或1.23%，報6798.4點；納指跌363.99點或1.59%，報22540.59點。港股方面，恒生指數收市報26559，跌325點或1.2%，成交2479億元。



各國重要經濟活動方面，7日本港時間凌晨1:00am，美聯儲副主席傑斐遜將在布魯金斯學會發表關於經濟前景與供給面通脹動態的演說。



數據方面，今晚11:00pm，美國公布2月密歇根大學消費者信心指數，料由56.4降至55。明日，中國公布1月外匯儲備，料由33578.7億美元升至33700億美元。4:00am，美國公布12月消費信貸，料由42.3億美元升至80億美元。(wa)