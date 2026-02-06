26,540.36
-344.88
(-1.28%)
26,545
-336
(-1.25%)
高水5
9,030.61
-62.73
(-0.69%)
5,365.01
-41.12
(-0.76%)
1,552.58億
4,083.92
+8.00
(+0.196%)
4,666.93
-3.49
(-0.075%)
14,037.42
+84.71
(+0.607%)
2,617.47
-5.58
(-0.21%)
65,599.9900
+2,690.1200
(4.276%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9978
恒生指數
26,540.36
-344.88
(-1.28%)
期指
高水5
26,545
-336
(-1.25%)
國企指數
9,030.61
-62.73
(-0.69%)
科技指數
5,365.01
-41.12
(-0.76%)
大市成交
1,552.58億
股票
1,354.00億
(87.210%)
窩輪
75.97億
(4.893%)
牛熊證
122.61億
(7.897%)
即時更新：06/02/2026 13:25
可賣空股票總成交
1,142.07億
主板賣空
258.67億
(22.649%)
半日數據，更新：06/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,457.56億
4,083.92
+8.00
(+0.196%)
滬深300
4,666.93
-3.49
(-0.075%)
深証成指
14,037.42
+84.71
(+0.607%)
MSCI中國A50
2,617.47
-5.58
(-0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
65,599.9900
+2,690.1200
(4.276%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9978
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
二月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
推介度：
11/02/2026 - 17/02/2026
免費
13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特00981 中芯國際03690 美團－Ｗ01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
65,599.99
+2,690.12
+4.276%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,922.6000
+95.7700
+5.242%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.2977
+0.0832
+6.851%
更新：06/02/2026 13:20
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.29%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.60%
更新：04/02/2026 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處