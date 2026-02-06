06/02/2026 07:58

【外圍經濟】亞馬遜全年資本開支激增至2000億美元，盤後股價挫9%

《經濟通通訊社6日專訊》亞馬遜(US.AMZN)公布第四季業績，雖然收入勝預期，但集團預告全年資本開支將飆升至2000億美元，遠超華爾街預期，引發投資者對AI回報周期的憂慮。受消息拖累，亞馬遜股價在周四盤後延長交易時段急瀉9%。



集團2026年資本開支高達2000億美元，此數字不僅較2025年的約1250億美元大幅增長，更遠高於市場原本預期的約1461億美元。



另外，亞馬遜第四季淨銷售額錄得2133.9億美元，按年增長14%，優於市場預期的2114.9億美元。經營利潤錄得249.8億美元，略高於分析員預期的248.2億美元。每股盈利為1.95美元，微遜於市場預期的1.96美元。 ​

展望2026年第一季，亞馬遜預測淨銷售介乎1735億至1785億美元，中位數高於分析員估計的1755.4億美元。(kk)