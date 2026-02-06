06/02/2026 07:59

【外圍經濟】歐洲央行連續五次維持利率不變，符合市場預期

《經濟通通訊社6日專訊》歐洲央行管理委員會公布最新議息結果，決定維持三大關鍵利率不變，符合市場普遍預期，標誌著該行自2025年6月減息後連續第五次會議按兵不動。



歐洲央行將隔夜存款利率維持在2厘，主要再融資利率及邊際貸款利率則分別維持在2.15厘和2.4厘。央行在議息聲明中重申，堅定確保通脹在中期內穩定於2%的目標水平，並將繼續採取依賴數據、逐次會議決定的方式，釐定適當的貨幣政策立場。



央行指出，儘管面對充滿挑戰的全球環境，歐元區經濟依然展現韌性。低失業率、穩健的私營部門資產負債表、防務及基礎設施公共支出的逐步增加，以及過往減息措施的支持效應，共同為經濟增長提供支撐。管理委員會強調已準備好在職責範圍內調整所有政策工具，以確保通脹目標得以實現。(kk)