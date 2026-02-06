06/02/2026 08:30

【開市Ｇｏ】美勞動力數據疲軟，亞馬遜AI開支遠超預期，蔚來首次季度盈利

2026年2月6日【要聞盤點】



1、受科技股拋售潮及勞動力市場數據疲弱拖累，美股周四(5日)顯著受壓，三大指數全線向下。道指收市重挫近600點，納指與標指數連跌三個交易日，其中標指數更全數蒸發2026年以來的累計升幅。市場避險情緒升溫，虛擬貨幣與貴金屬市場亦現恐慌性拋售，比特幣與白銀價格雙雙插水。道指收市跌592.58點，或1.2%，報48908.72點；標普500指數跌84.32點，或1.23%，報6798.4點；納指跌363.99點，或1.59%，報22540.59點。中國金龍指數升67點。日經期貨截至上午8時12分跌777點。



2、美國勞工統計局公布JOLTS數據，12月職位空缺跌至654.2萬，低於預期720萬，創2020年9月新低。



3、美國上周新領失業救濟人數升至23.1萬，高於預期21.2萬。



4、美國財政部長貝森特指對於沃什任聯儲局主席後是否會因為不肯降息而被起訴，將由美國總統特朗普決定。



5、歐洲央行維持利率不變，行長拉加德淡化歐元升值影響，重申通脹處於理想的位置。



6、英國央行5比4票維持利率，立場較預期鴿派，行長貝利似乎認同市場對3月降息概率為50%的預期。



7、愛潑斯坦醜聞令英國首相施紀賢執政危機再起，英鎊重創。



8、特朗普稱日本首相高市早苗3月19日訪白宮，支持其領導的執政聯盟周日勝出。日媒料自民黨在眾議院選舉中贏得遠超多數的300個席位。



9、中國擬提升境外人員公共服務便利，支持更多海外電子錢包境內使用。



10、中國工信部平台發布預警，提醒防範OpenClaw開源AI智能體安全風險。



11、港交所2026年1月IPO集資393億元，較去年同期大增555%。





【焦點股】



蔚來(09866)

- 預計第四季首次錄得單季度經調整經營利潤，美股上漲近6%



美團(03690)

- 同意以7.17億美元初始價有條件收購叮咚全部股份



AI概念：騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、商湯(00020)

- 亞馬遜(US.AMZN)預告全年資本開支增至2000億美元超預期，引AI回報周期擔憂，股價盤後跌9%



比特幣ETF：南方比特幣(03066)、三星比特幣(03135)、博時比特幣(03008)

- 比特幣跌破63000美元，一度觸及62300美元，跌幅超過15%



貴金屬板塊：招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、中國黃金國際(02099)

- 現貨白銀價格再大跌，單日跌幅達19.5%，現貨黃金日內跌4%



美高梅中國(02282)

- 去年第四季經調整EBITDAR升近30%，收入增兩成



光伏股：信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、協鑫科技(03800)

- 中國有色金屬工業協會硅業分會稱下游需求疲軟，本周硅片成交冷清，價格繼續承壓



長和(00001)

- 巴拿馬總統否認公司受威脅，表示將遵守最高法院裁決



內存晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 全球晶片供應短缺，據報惠普、戴爾、宏碁、華碩考慮首次從內地采購內存晶片



毛戈平(01318)

- 獲准在香港發售2.28億股股份



卓正醫療(02677)

- 定價59.9元超購2729倍，一手分配率1%，暗盤升48%，今日上市



大族數控(03200)

- 超購445倍，一手分配率10%，暗盤升23%，今日上市



牧原股份(02714)

- 超購近5倍，一手全獲配股份，暗盤升5%，今日上市



太古地產(01972)

- 去年太古廣場商場零售額升5.6%，辦公樓租金調整幅度降13%



中國海外發展(00688)

- 1月合約銷售額增長20.4%



金風科技(02208)

- 稱在歐盟市場各業務正常開展，嚴格遵守當地法律法規



腦動極光(06681)

- 主席兼大股東自願新增禁售期一年，此前股價連跌昨逆轉升





【油金報價】



紐約期油下跌1.26%，報美元62.49/桶



布倫特期油下跌3.08%，報美元67.32/桶



黃金現貨下跌1.93%，報美元4690.99/盎司



黃金期貨下跌3.76%，報美元4705.64/盎司