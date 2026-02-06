06/02/2026 16:05

【外圍經濟】日本兩大銀行虧損持續擴大，惟準備增持日本國債

《經濟通通訊社6日專訊》日本三菱日聯金融集團與三井住友金融集團表示，儘管現有債券組合的未實現虧損持續擴大，但隨著利率上行可望帶來更高收益，兩家銀行計劃增持日本國債。



兩家銀行過去十年間穩步減持日本國債，原因是日本央行推行超低利率政策，導致國債回報微薄。不過，這一趨勢如今似乎有望逆轉。



受日本首相高市早苗支出計劃推動，日本國債孳息率自11月以來大幅攀升，衝擊債券估值，但過去幾周市場已一定程度恢復平靜。



三菱日聯金融集團財務總監辦公室董事總經理Takayuki Hara在新聞發布會上表示：「隨著長期利率顯現見頂跡象，我們將審慎重建日本國債持倉。」



三井住友金融集團發言人亦表示：「利率上行導致我們持有的日圓計價債券出現部分估值虧損，但結合市場前景，我們計劃逐步增加日本國債持倉。」



Simplex資產管理基金經理人Toshinobu Chiba表示：「我認為日本國債孳息率曲線將繼續上行，10年孳息率可能觸及2.5厘。」他補充稱，該點位或成為銀行開啟增持債券的入場時機。(rc)