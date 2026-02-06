26,559.95
-325.29
(-1.21%)
26,757
+183
(+0.69%)
高水197
9,031.38
-61.96
(-0.68%)
5,346.20
-59.93
(-1.11%)
2,478.65億
4,065.58
-10.34
(-0.254%)
4,643.60
-26.82
(-0.574%)
13,906.73
-45.98
(-0.330%)
2,605.27
-17.78
(-0.68%)
66,409.9600
+3,500.0900
(5.564%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9863
恒生指數
26,559.95
-325.29
(-1.21%)
期指(夜)
高水197
26,757
+183
(+0.69%)
國企指數
9,031.38
-61.96
(-0.68%)
科技指數
5,346.20
-59.93
(-1.11%)
大市成交
2,478.65億
股票
2,255.78億
(91.008%)
窩輪
88.24億
(3.560%)
牛熊證
134.63億
(5.431%)
即時更新：06/02/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,155.92億
主板賣空
477.64億
(22.155%)
更新：06/02/2026 16:59
上証指數
成交：8,986.55億
4,065.58
-10.34
(-0.254%)
滬深300
4,643.60
-26.82
(-0.574%)
深証成指
13,906.73
-45.98
(-0.330%)
MSCI中國A50
2,605.27
-17.78
(-0.68%)
比特幣
資料由Binance提供
66,409.9600
+3,500.0900
(5.564%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9863
