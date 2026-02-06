06/02/2026 19:14

《再戰明天》歐洲央行執委發表演講，日本公布國際收支經常帳餘額

《經濟通通訊社6日專訊》歐洲央行執委發表演講，及日本公布國際收支經常帳餘額，料為下周一（9日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，東盟財長與央行副手會議(AFCDM)工作小組會議舉行（至13日）。本港時間下周一晚8:00pm，歐洲央行執委連恩在梅努斯大學發表演講。



*香港電訊公布業績*



數據方面，周六（7日）中國公布1月外匯儲備，料由33578.7億美元升至33700億美元。下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布12月國際收支經常帳餘額，料由36741億日圓降至10604億日圓。



在本港，下周一公布業績的公司有:盈大地產(00432)、香港電訊-SS(06823)等。



下周二（10日）公布業績的公司有:中芯國際(00981)等。



下周三（11日）公布業績的公司有:百威亞太(01876)、網易-S(09999)等。



下周四（12日）公布業績的公司有:聯想集團(00992)、華虹半導體(01347)等。



下周五（13日）公布業績的公司有:金沙中國有限公司(01928)等。



此外，明日博雷頓(01333)將有基石投資者持股解禁。(wa)