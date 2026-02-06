06/02/2026 11:45

EX.IO將分銷星路科技穩定收益產品技術解決方案

《經濟通通訊社6日專訊》Web5財富科技平台星路科技與數字資產全鏈路解決方案企業EX.IO簽署戰略合作協議，將展開深度協作，共同推動合規現實世界資產(RWA)生態的建設與全球流動性的拓展。



公司稱，雙方重點探索合規通證化產品在二級市場的創新交易機制，依托智能合約與實時風控系統，雙方將構建更透明、合規、安全的資產配置通道，助力投資者實現全球化多元資產配 置。其時，預計將由EX.IO旗下香港持牌虛擬資產平台(VATP)EXIO Limited上架並分銷星路科技已正式推出亞洲市場即時申贖通證化穩定收益產品的技術解決方案FUIDL；雙方亦將設計二級交易方案。



公司亦稱，未來將繼續深化合作，持續推出更多合規產品，進一步豐富合資格投資者的資產配置渠道。在資產托管方面，雙方將建立協同機制，確保客戶資產的安全隔離與專業管理。(rh)