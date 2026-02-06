06/02/2026 10:25

周生生：足金產品經檢驗符國家足金標準要求，兼符合香港商品說明令標準

《經濟通通訊社6日專訊》周生生(00116)發布正式聲明指，針對近日內地市場對其附屬「周生生（中國）商業有限公司」所售黃金產品含金量之質疑，該公司高度重視，已經嚴肅地完成調查。



聲明提及，該附屬公司已於2月4日將涉事足金產品送交內地政府相關部門檢驗。檢測結果顯示，該產品之金含量符合國家足金標準要求，屬正品足金。該結果亦符合香港《商品說明（標記）（黃金及黃金合金）令》所訂「足金」含金量之標準。



聲明亦指，為確保每一件產品之質量，集團於品質監控方面採取多重工序管理，涵蓋設計、生產、檢測、抽驗以至門店驗收等各環節，所有程序均嚴格遵循既定標準並詳加紀錄。



*周生生內地售足金掛墜被指摻鐵銀鈀*



內媒較早前報道，有內地消費者將自己的周生生足金掛墜送檢後，發現其掛墜不同點位的金含量不同，且發現含有鐵、銀、鈀等多種其他金屬元素。(jl)