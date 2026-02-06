26,546.12
-339.12
(-1.26%)
26,553
-328
(-1.22%)
高水7
9,032.18
-61.16
(-0.67%)
5,366.47
-39.66
(-0.73%)
1,557.18億
4,083.33
+7.41
(+0.182%)
4,665.70
-4.72
(-0.101%)
14,032.25
+79.54
(+0.570%)
2,616.59
-6.46
(-0.25%)
65,390.0000
+2,480.1300
(3.942%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9978
即時更新：06/02/2026 13:26
半日數據，更新：06/02/2026 12:40
資料由Binance提供
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.6980
-0.1320
-0.415%
SEK 美元/瑞典克朗
9.0340
-0.0251
-0.277%
KRW 美元/南韓圜
1,466.7200
-3.9600
-0.269%
更新：06/02/2026 13:26
