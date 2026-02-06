06/02/2026 10:25

【淘金熱浪】普徠仕：黃金短期或整固，具再創新高潛力

《環富通基金頻道6日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)基金經理兼商品主管Rick de los Reyes指，貴金屬近期的波動，較大程度反映升市後的整固，而非黃金升勢告一段落。黃金近期升浪的最後一段推進相當急促，並帶有明顯的挾淡倉(short squeeze)特徵，令金價在短時間內急升。從歷史走勢觀察，當已實現波動率短期急升後，市場往往需要時間消化獲利盤，繼而進入橫行整固階段，之後才有機會延續升勢。在此情況下，金價短期或維持區間上落，但仍具備再試新高的潛力。



黃金早前的回調及隨後反彈，亦為觀察整體市場風險偏好提供重要線索。若相關調整與市場揣測沃什(Kevin Warsh)可能出任美國聯儲局主席有關，市場反應凸顯投資者對貨幣政策持續寬鬆仍抱有高度期望。任何被市場解讀為金融環境可能轉趨收緊的訊號，均有機會放大市場敏感度，並觸發風險資產出現較明顯波動。



*與實質利率反向關係弱化，央行需求成重要結構性動力*



在「高利率維持較長時間」的宏觀環境下，黃金的對沖角色亦正出現結構性轉變。其與實質利率之間的傳統反向關係在近年有所弱化；相反，金價與主權債務持續上升、貨幣貶值(Currency Debasement)，以及地緣政治不確定性加劇等因素的相關性日益提高。各國央行對黃金的需求，已成為支持金價的重要結構性動力，且近年增速明顯，反映更多國家正積極分散外匯儲備配置。



儘管任何資產在持倉過度集中時都可能帶來風險，但支持黃金需求的核心因素未有改變，除非全球金融環境出現明顯且持續的收緊。然而，就目前所見，尚未有充分跡象顯示主要央行正朝該方向迅速轉向，亦令黃金市場出現持續性平倉的可能性相對有限。(wa)



