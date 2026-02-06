26,559.95
-325.29
(-1.21%)
26,755
+181
(+0.68%)
高水195
9,031.38
-61.96
(-0.68%)
5,346.20
-59.93
(-1.11%)
2,478.65億
4,065.58
-10.34
(-0.254%)
4,643.60
-26.82
(-0.574%)
13,906.73
-45.98
(-0.330%)
2,605.27
-17.78
(-0.68%)
66,384.5600
+3,474.6900
(5.523%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9863
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0499
電匯客戶賣出
0.0517
更新：06/02/2026 20:45:20
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
66,384.56
+3,474.69
+5.523%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
1,923.4000
+96.5700
+5.286%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.3747
+0.1602
+13.191%
更新：06/02/2026 20:45
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.87%
1個月
2.59%
3個月
2.78%
更新：06/02/2026 11:15
