06/02/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶20點子兩連跌，報6.9590
《經濟通通訊社6日專訊》隔夜外圍市場避險情緒升溫，美國就業數據則對美元構成壓力。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9590，較上個交易日跌20點子，兩連跌，較市場預期偏弱73點子，上個交易日報6.9570。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9590
|+20.00
|1歐元/人民幣
|8.1923
|-113.00
|100日圓/人民幣
|4.4367
|+39.00
|1港元/人民幣
|0.8908
|+1.80
|1英鎊/人民幣
|9.4053
|-790.00
|1澳元/人民幣
|4.8103
|-534.00
|1紐元/人民幣
|4.1316
|-398.00
|1新加坡/人民幣
|5.4531
|-90.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9412
|-27.00
|1加元/人民幣
|5.0725
|-126.00
|1人民幣/林吉特
|0.5685
|+27.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0423
|+225.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3418
|+290.00
|1人民幣/韓元
|211.6900
|+143.00