06/02/2026 14:23

【ＡＩ】生數科技A+輪融資超6億元，創國內視頻生成領域紀錄

《經濟通通訊社6日專訊》2月5日，生數科技宣布完成超過6億元人民幣A+輪融資，超越了此前由愛詩科技保持的國內視頻生成領域的單筆融資額紀錄。本輪融資由中關村科學城公司和星連資本領投，上市公司萬興科技(深:300624)、視覺中國(深:000681)、拓爾思(深:300229)進行戰略投資，原有股東啟明創投、北京市人工智能產業投資基金、卓源亞洲、建發新興投資、淮海投資等投資人加碼跟投。



據介紹，生數科技於2024年4月在中關村論壇上發布中國首個全面對標Sora的文生視頻大模型Vidu，隨後於2024年7月全球上線Vidu，在文生視頻和圖生視頻的模型能力外，Vidu全球首創「參考生視頻」技術，率先解決了商業級視頻需求中的多主體連續一致性難題，此後連續發布Vidu Q1、Vidu Q2和Vidu Q3版本。(wn)