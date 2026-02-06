06/02/2026 09:09

【ＡＩ】英偉達警告：對華芯片新規將破壞出口計劃

《經濟通通訊社6日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道，英偉達(US.NVDA)已告知美國官員，針對其H200人工智能芯片潛在客戶的要求過於嚴苛，會扼殺需求，可能破壞特朗普政府從出口銷售中提成25%的計劃。H200的潛在客戶包括阿里巴巴(09988)和字節跳動。



知情人士表示，英偉達警告，美國的新限制措施與特朗普政府去年撤銷的拜登時代的「擴散規則」有一些相似之處，最終可能助長中國芯片巨頭華為的勢頭。這些規定包括嚴格的安全協議，以確保芯片不會被轉用於中國軍方和其他美國對手，並可能限制中國客戶在中國境外使用這些芯片的能力。



知情人士又指，英偉達已告知官員，一些要求需要客戶投入巨額資金才能合規，而這將降低AI數據中心的經濟吸引力。(ry)