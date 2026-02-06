26,543.32
-341.92
(-1.27%)
26,546
-335
(-1.25%)
高水3
9,030.59
-62.75
(-0.69%)
5,365.12
-41.01
(-0.76%)
1,559.44億
4,083.64
+7.72
(+0.189%)
4,665.98
-4.44
(-0.095%)
14,032.06
+79.35
(+0.569%)
2,615.96
-7.09
(-0.27%)
65,390.0000
+2,480.1300
(3.942%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9978
最新重要數據
歐元區-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.15%( 0.00%)
公佈日期
05/02/2026 21:15
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.75%( 0.00%)
公佈日期
05/02/2026 20:00
台灣-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.69%
公佈日期
05/02/2026 16:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.87%
1個月
2.59%
3個月
2.78%
更新：06/02/2026 11:15
