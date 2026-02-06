06/02/2026 17:54

《中國要聞》中國黃金：貴金屬回收實施限額管理及預約制，周末和假日暫停業務

《經濟通通訊社6日專訊》中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司今日在網站發布公告稱，將調整「中國黃金」品牌所有渠道（包括線下門店及線上渠道）的貴金屬回購業務規則，其中，自2026年2月7日（明日）起，在周六、周日及法定節假日等上海黃金交易所非交易日期間，暫停辦理貴金屬回購業務。



此外，自2026年2月7日起，在業務辦理時間內，對回購業務實施限額管理，包括但不限於單一客戶單日累計回購上限、單筆回購總量上限等，並實施預約制。相關限額將根據市場情況動態調整，具體內容請以中金珠寶公司各渠道具體公告為準。



公司指出，近期受多重因素影響，貴金屬價格波動顯著加劇，不確定性持續上升，消費者應理性看待貴金屬市場波動，提高風險防範意識，理性投資黃金。(sl)