06/02/2026 16:52

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升7點子，報6.9401

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9401，較上個交易日4時30分收盤價小升7點子，全日在6.9390至6.9418之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升21點子，報6.9389。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9590，較上個交易日跌20點子，兩連跌，較市場預期偏弱73點子，上個交易日報6.9570。



市場人士表示，隔夜美股及國際貴金屬市場劇烈動盪，避險情緒有所升溫，短期人民幣或跟隨美元波動，市場結匯略多的格局料能為匯價提供支撐。



一外資行交易員稱，「最近美元漲跌各有一套敘事，很難預期，短期受貴金屬走勢影響還大」。(sl)