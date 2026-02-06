06/02/2026 15:31

【聚焦人幣】人行上海總部：提升人民幣計價、儲備等國際貨幣功能

《經濟通通訊社6日專訊》人民銀行上海總部今日召開2026年跨境人民幣業務工作會議。會議強調，要堅持本幣優先原則，持續提高跨境人民幣結算便利化水平，便利各類跨境貿易投資使用人民幣計價結算，提升人民幣計價、支付、投融資、儲備等國際貨幣功能。



會議又指，要堅持服務實體經濟，不斷豐富跨境人民幣金融產品供給，提升金融服務的專業化、精細化水平，更好滿足經營主體交易結算、投融資、風險管理等市場需求，積極助力穩外貿穩外資。



此外，要堅持抓好改革創新，推動臨港新片區離岸貿易金融服務綜合改革試點擴圍，支持優質企業參加自由貿易帳戶功能升級試點，充分釋放試點政策紅利。



同時，要堅持防範金融風險，強化合規管理，妥善處理好發展和安全、創新和合規的關係，提升開放條件下跨境資金流動的管理能力和風險防控能力，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。(sl)