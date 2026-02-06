06/02/2026 10:46

【ＡＩ】美國軟件股年內蒸發1萬億，淡友獲利240億美元

《經濟通通訊社6日專訊》2026年出現的大規模資產配置調整給科技板塊造成沉重打擊，而軟件股最近的拋售潮更加劇這一困境。不過，在這種困境的另一面，沽空者卻獲得240億美元的帳面收益。



數據分析公司S3 Partners發布的報告顯示，沽空者透過押注科技股將從極度高位回落，已獲得可觀的帳面回報。「年內美國軟件類股票已為沽空者帶來240億美元的市值計價收益，而該行業的市值則蒸發了1萬億美元。」



S3特別提到了幾隻年初以來被淡友持續沽空的軟件股，包括微軟(US.MSFT)累計跌17%。甲骨文(US.ORCL)累計跌30%，博通(US.AVGO)累計跌10%。(rc)