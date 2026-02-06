26,554.78
-330.46
(-1.23%)
26,557
-324
(-1.21%)
高水2
9,035.96
-57.38
(-0.63%)
5,369.32
-36.81
(-0.68%)
1,565.16億
4,083.05
+7.13
(+0.175%)
4,664.87
-5.55
(-0.119%)
14,029.44
+76.73
(+0.550%)
2,615.59
-7.46
(-0.28%)
65,390.0000
+2,480.1300
(3.942%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9978
恒生指數
26,554.78
-330.46
(-1.23%)
期指
高水2
26,557
-324
(-1.21%)
國企指數
9,035.96
-57.38
(-0.63%)
科技指數
5,369.32
-36.81
(-0.68%)
大市成交
1,565.16億
股票
1,366.58億
(87.313%)
窩輪
75.97億
(4.854%)
牛熊證
122.61億
(7.834%)
即時更新：06/02/2026 13:28
可賣空股票總成交
1,142.07億
主板賣空
258.67億
(22.649%)
半日數據，更新：06/02/2026 12:40
上証指數
成交：6,517.49億
4,083.05
+7.13
(+0.175%)
滬深300
4,664.87
-5.55
(-0.119%)
深証成指
14,029.44
+76.73
(+0.550%)
MSCI中國A50
2,615.59
-7.46
(-0.28%)
比特幣
資料由Binance提供
65,390.0000
+2,480.1300
(3.942%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9978
