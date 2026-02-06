06/02/2026 13:28

【中東戰火】貝森特：美國財政部的行動導致伊朗的美元危機

《經濟通通訊社6日專訊》美國財長貝森特承認，財政部的行動導致伊朗的美元危機，並引發大規模抗議。



貝森特在參議院經濟委員會作證時表示：「我們財政部所做的，就是在該國（伊朗）製造美元短缺。（去年）3月，我在紐約經濟俱樂部的一次演講中概述了這一策略。這導致（去年）12月份一個迅速且可以說是令人震撼的結局。伊朗最大的銀行之一破產，中央銀行被迫印鈔，伊朗貨幣崩潰，通脹飆升，這就是我們看到伊朗民眾走上街頭的原因。」



此外，他表示，伊朗領導人正「瘋狂地」將資金轉移出境。他認為這是一個好兆頭，表明他們知道末日將至。(rc)