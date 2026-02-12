12/02/2026 10:57

《外資精點》花旗上調紫金H股目標價至33%，料逐提升派息率

《經濟通通訊社12日專訊》花旗發表研究報告指出，上調紫金(02899)H股目標價至51.8港元，較早前39港元上調33%；維持「買入」評級及續列為行業首選股。



*該行對管理層變動不太憂慮*



該行表示，近期收到多個關於紫金礦業最新3年生產指引、董事會獨立性、股東回報及前主席角色等問題。該行認為，市場對當地國資委在前主席陳景河離任後，而獲得更多控制權的擔憂錯配，因為紫金礦業與其他省級或中央國企不同，國資委一直採取被動投資方式，只委任一名非執行董事，並讓有能力的管理團隊負責公司運營，且該行認為上述做法將持續。



該行亦提到，前主席陳景河轉任萬國黃金(09393)首席顧問，該行對此亦不十分擔憂，因為紫金規模遠大於萬國黃金，而兩家公司可能會尋找不同的收購目標。



對於紫金停止提供5年生產計劃，改為3年生產計劃，該行認為，主要是因為紫金傾向於提供更清晰的指引，3年期比5年期更合適。該行預計紫金未來可能會提供滾動3年計劃。



花旗預計紫金將逐步提高派息率，並將2025年起的派息率調整至40%。該行上調紫金2025至2027年盈利預測1%至29%，主要由於上調黃金及鋰價格預測，以及上調黃金銷量預測。(rh)



