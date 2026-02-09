09/02/2026 17:19

《外圍焦點》歐洲央行執委及美聯儲理事發表演講

《經濟通通訊社9日專訊》上周五(6日)在資金大舉輪動與科技股回勇的雙重推動下，道指全日高開高走，收市報50115.67點，大升1206.95點或2.47%。標指收報6932.3點，升133.9點或1.97%；科技股為主的納指則收報23031.21點，升490.63點或2.18%。港股方面，恒生指數收市報27027，升467點或1.8%，成交2551億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行執委連恩在梅努斯大學發表演講。10日凌晨12:00am，歐洲央行總裁拉加德出席一場關於歐盟經濟狀況及歐洲央行活動的討論。2:30am，美聯儲理事沃勒在「美元與持續的美國例外論」活動上發表演講。3:30am，英倫銀行官員曼恩發表講話。



在美國，今日公布業績的公司有：搜狐(US.SOHU)等。(wa)