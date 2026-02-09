27,027.16
+467.21
(+1.76%)
27,269
+216
(+0.80%)
高水242
9,168.33
+136.95
(+1.52%)
4,123.09
+57.51
(+1.415%)
4,719.06
+75.46
(+1.625%)
14,208.44
+301.71
(+2.170%)
69,084.2700
-1,246.1100
(-1.772%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
5,039.8000
+4.4100
+0.088%
09/02/2026 17:05
美元兌人民幣報6.9245，中國1月外匯儲備按月升1.34%連升6個月
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.381
|97.633
|-0.252
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.58/62
|156.61/65
|157.21/25
|歐元/美元
|1.1861/65
|1.1857/61
|1.1815/19
|英鎊/美元
|1.3598/02
|1.3600/04
|1.3608/12
|美元/瑞郎
|0.7724/28
|0.7729/33
|0.7758/62
|美元/加元
|1.3640/44
|1.3642/46
|1.3677/81
|澳元/美元
|0.7035/39
|0.7031/35
|0.7011/15
|紐元/美元
|0.6008/12
|0.6018/22
|0.6012/16
|美元/人民幣
|6.9243/47
|6.9280/84
|6.9388/92
|美元/港元
|7.8158/62
|7.8154/58
|7.8136/14
*上述報價只供參考用