直播中 : 開市Good Morning - 阿里千問30億「紅包大戰」 平台經濟股又內捲？
直播中 : 開市Good Morning - 阿里千問30億「紅包大戰」 平台經濟股又內捲？
--
--
(--)
27,000
+426
(+1.60%)
--
--
(--)
--
--
(--)
19.65億
4,065.33
-0.25
(-0.006%)
4,643.08
-0.52
(-0.011%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
70,428.3000
+97.9200
(0.139%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9970
恒生指數
--
--
(--)
期指
27,000
+426
(+1.60%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
19.65億
股票
19.65億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：09/02/2026 09:06
可賣空股票總成交
2,155.92億
主板賣空
477.64億
(22.155%)
更新：06/02/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,065.33
-0.25
(-0.006%)
滬深300
4,643.08
-0.52
(-0.011%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
70,428.3000
+97.9200
(0.139%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9970
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

周潤發養生秘訣|70歲靠5大保養術，做1件事回春兼長高2cm
醫學通識 健康解「迷」

周潤發養生秘訣|70歲靠5大保養術，做1件事回春兼長高2cm
送禮的正反效果
財富管理 快樂退休

送禮的正反效果
從完美人設到金錢陷阱的防範之道:網上交友安全指南！
Sex & Love 愛情求生指南

從完美人設到金錢陷阱的防範之道:網上交友安全指南！
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00001 長和01024 快手－Ｗ02013 微盟集團09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.87%
1個月
2.59%
3個月
2.78%
更新：06/02/2026 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.22%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新：06/02/2026 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處