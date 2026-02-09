09/02/2026 08:38

紫金礦業(02899)目標三年內銅礦金礦產量進入全球前三位

《經濟通通訊社9日專訊》紫金礦業(02899)公布，昨日召開第九屆董事會2026年第4次臨時會議，會議審議通過《公司三年（2026-2028年）主要礦產品產量規劃和2035年遠景目標綱要》，明確未來三年主要礦產品產量規劃指標，並提出至2035年全面建成「綠色高技術超一流國際礦業集團」的遠景目標。



公司規劃，到2028年，公司的資源儲量、主要礦產品產量、銷售收入、資產規模、利潤等綜合指標排名進一步提升，銅、金礦產品產量進入全球前3位，全面建成高度適配且具有紫金特色的全球化運營管理體系和ESG可持續發展體系；力爭到2035年，公司主要指標較2025年實現跨越式增長，部份指標達到全球首位，全面建成「綠色高技術超一流國際礦業集團」。(nw)