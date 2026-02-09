09/02/2026 08:23

【開市Ｇｏ】道指企穩五萬關，高市早苗大勝，信達夥禮來開發新藥

2026年2月9日【要聞盤點】



1、美股周五(6日)在資金大舉輪動與科技股回勇的雙重推動下，道指全日高開高走，盤中最高見50169.65點，收市報50115.67點，大升1206.95點或2.47%，成功企穩在5萬點上方。標指收報6932.3點，升133.9點，或1.97%；科技股為主的納指則收報23031.21點，升490.63點，或2.18%。中國金龍指數升280點。日經期貨截至上午8時05分上升780點。



2、日本自民黨於眾議院選舉獲壓倒性勝利，首相高市早苗的擴張經濟計劃預期將加速推進。



3、三藩市聯邦儲備銀行行長在路透訪問中稱，今年或需降息一至兩次，以應付就業市場疲弱。



4、美國密歇根大學6日發布數據，2月消費者信心指數初值57.3，高於預期55，為六個月高位。



5、伊朗外交部長指，美伊在阿曼舉行的會談以緩和緊張局勢開局良好，雙方同意持續間接對話。



6、特朗普簽署行政命令，授權對與伊朗貿易的國家加徵關稅，但未即時執行，亦未指定稅率。



7、中國國務院總理李強主持國務院會議，要求宏觀政策提前發力，財政資金盡早安排，確保政策迅速落實並達成全年目標。



8、中國春節前出現3萬億元流動性缺口，市場預期央行本周增加資金投放，提供「春節紅包」，維持節前資金面穩定。



9、英國《金融時報》報道，美國準備向台灣出售新一輪武器，金額或達200億美元，此舉可能影響特朗普4月訪華計劃。



10、財經事務及庫務局局長許正宇在有線新聞訪問中表示，計劃將貴金屬納入基金及家族辦公室稅務優惠投資範圍，包括ETF、本地黃金產品等。



11、英偉達行政總裁黃仁勳稱，AI基建將持續7至8年，現支出水平合適可持續。其言論刺激股價反彈逾7%，結束連跌，投資者低吸受益大型科技基建股。



12、據報蘋果公司計劃數月內容許ChatGPT等第三方語音AI助手於CarPlay系統使用，為首次開放Siri以外語音控制。





【焦點股】



半導體板塊：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385) 電子設備股：小米集團 (01810)、中興通訊(00763)、聯想集團(00992)

- 據報英特爾及AMD通知中國客戶伺服器CPU產能不足



金礦板塊：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)

- 人民銀行1月黃金儲備增4萬盎司，連續15個月增持

- 現貨金價重返5000美元關口上方



快手科技(01024)

- 涉大量色情低俗內容直播遭罰1.19億人幣，發聲明堅決整改



信達生物(01801)

- 與禮來合作開發腫瘤及免疫新藥，可獲最多近89億美元



泡泡瑪特(09992)

- 年會公布Labubu全年銷售超過1億隻，全品類全IP產品銷量逾4億隻



比特幣ETF概念：南方比特幣(03066)、三星比特幣(03135)、博時比特幣(03008)

- 虛擬貨幣市場上周五呈V形反彈，比特幣價格回升至7萬美元以上，收復前日跌幅



汽車板塊：比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)

- 加拿大政府推動本地汽車零件企業與中國車廠在加國設立電動車合資廠



東風集團股份(00489)

- 1月汽車銷量近14萬輛同比增19%，新能源汽車銷量升90%



晶片板塊：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 半導體協會預測，2026年晶片行業收入增長26%，首破1萬億美元



穩定幣概念：眾安在綫(06060) 、OSL集團(00863)、雲鋒金融(00376)

- 央行等八部門規定，未經同意，境內外任何單位和個人不得在境外發行掛鈎人民幣的穩定幣



瀾起科技(06809)

- 超額認購706倍，一手中籤率5%，暗盤上漲42%，今日掛牌



美圖公司(01357)

- 預計去年調整後淨利增長最多66%



沛嘉醫療(09996)

- 心臟病微創手術器材GeminiOne申請進入歐盟市場



越秀地產(00123)

- 1月合約銷售額下跌36.4%



世茂集團(00813)

- 1月合約銷售額15.1億元人民幣





【油金報價】



紐約期油下降0.98%，報美元62.93/桶



布倫特期油下降1.01%，報美元67.35/桶



黃金現貨上漲1.45%，報美元5035.80/盎司



黃金期貨上漲1.50%，報美元5052.76/盎司