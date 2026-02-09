09/02/2026 09:15

【外儲回升】中國1月外儲升至近3.4萬億美元，連續第15個月增持黃金

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家外匯管理局7日發布的數據顯示，截至2026年1月末，中國外匯儲備規模為33991億美元，較2025年12月末上升412億美元，升幅為1.23%。中國外匯儲備規模連續第六個月增加，增幅創2024年1月以來新高。



在黃金儲備方面，數據顯示，2026年1月末中國黃金儲備為7419萬盎司，環比增加4萬盎司，為人民銀行連續第15個月增持黃金。儘管1月金價大漲逾12%。



國家外匯局表示，2026年1月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。中國經濟運行穩中有進，發展韌性進一步彰顯，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。



中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，當月，受美國經濟基本面變化等因素影響，美元指數走勢一波三折，連續第三個月走弱，累計下跌1.4%至97.0。同期，全球主要金融資產價格總體上漲。