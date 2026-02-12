09/02/2026 09:22

【ＡＩ】國家數據局等部門：支持數據流通服務機構加強與AI企業等合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》國家數據局、工信部、公安部、中證監等部門發布《關於培育數據流通服務機構，加快推進數據要素市場化價值化的意見》，提出支持數據流通服務機構加快提升服務能力和水平，探索創新數據流通交易模式，加大高質量數據產品和服務供給，促進數據安全合規高效流通交易。拓展適應人工智能發展的高質量數據集流通交易方式。支持各類數據流通服務機構協同產業鏈鏈主企業等主體，面向服務人工智能發展建設高質量數據集。支持各類數據流通服務機構加強與人工智能企業等合作，依托數據基礎設施提供數據匯聚、治理、模型訓練等服務。



*探索數據跨境合規咨詢等新型業務模式*



提升數據跨境服務能力。支持有條件的數據流通服務機構利用好自由貿易試驗區、自由貿易港等先行先試政策，探索數據跨境合規咨詢、數據托管等新型業務模式，推進數據高效便利安全跨境流動。



強化第三方專業服務機構支撐。支持第三方專業服務機構加強與數據流通服務機構協同，積極拓展合規審計、質量評價、數據安全、數據保險、數據托管、資產評估、爭議仲裁等專業服務，更好支撐數據流通交易。



《意見》提出到2029年底，數據流通服務機構能力顯著提升，流通交易形態更加多元，數據產品和服務更加豐富，各類主體供數用數意願持續增強，全社會數據流通利用水平明顯提高。