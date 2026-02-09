09/02/2026 09:21

許正宇:研貴金屬納入基金及家辦稅務優惠範圍，不限於本地黃金產品

《經濟通通訊社9日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，計劃將貴金屬納入基金及家族辦公室的優惠稅制投資範圍，投資產品不局限於本地黃金產品，亦會包括ETF等。



港府與上海黃金交易所合作成立的港金結算公司，自今年起試營運，由許正宇擔任董事會主席，上金所代表任副主席，並有逾10家本地、內地及海外銀行加入董事會。許正宇接受本地傳媒訪問時表示，這些銀行日後將接入結算系統，為客戶提供金融合約結算服務，他指會指定一個營運商負責營運結算系統，董事會負責監督和確保政策落實。



本港已與深圳市地方金融管理局簽訂合作備忘，共同開展黃金加工貿易，鼓勵香港金商與深圳精煉廠合作。許正宇指出，目前國家對黃金出口有一定限制，但在海外的黃金可研究透過香港，合規依法入口深圳進行精煉，完成後再取出來，這正是當局與深圳市政府同意的方向及政策。



至於公司遷冊制度方面，他表示，自去年5月推出至今已接獲逾30宗申請，當中有三分二已獲批，香港是一個綜合專業服務和金融服務很優勝和很優秀的地方，海外公司自然會選擇香港作為公司註冊地方。(bi)