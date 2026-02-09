09/02/2026 15:33

星展香港料今年貸款錄單位數增長，內地商業房地產佔整體貸款敞口已降至7%

《經濟通通訊社9日專訊》星展北亞區主管及星展香港行政總裁為龐華毅(Sebastian Paredes)表示，受惠於香港資本市場的強勁增長勢頭等因素，預計今年貸款將錄得單位數增幅，並指在2025年看到了香港和亞洲各地的存款有非常大幅增長，預計今年存款將錄得高單位數增長。



他指出，預期香港辦公室市場壓力在未來一兩年內持續，繼續看到辦公室庫存壓力仍存，因為有新庫存進入市場，但在個人按揭方面，認為住宅按揭已經反彈，預計2026年香港樓價將有單位數增長。他又提及，預期美國聯儲局將於今年6月及9月分別進行減息，總共為兩次。



星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊表示，目前該行在內地商業房地產佔整體貸款的敞口已降至7%，大部分均為國企及外資，並指在民企方面的敞口少於10億元，餘下的資產質素亦相對平穩，暫時沒有計劃減持相關敞口。



陳立珊續指，該行在香港商業房地產敞口佔整體貸款的敞口為27%，強調當中大部份均為藍籌以及投資級別，形容它們為實力雄厚。(bn)