09/02/2026 19:28

《再戰明天》美國公布零售銷售等數據，中芯公布業績

《經濟通通訊社9日專訊》美國公布零售銷售等數據，及中芯公布業績，料為周二（10日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周二4:00pm，瑞典央行執委會舉行會議。



*日本公布貨幣供應M2及M3，澳洲公布NAB企業信心指數*



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布1月貨幣供應M2；1月貨幣供應M3。8:30am，澳洲公布1月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布1月工具機訂單。9:30pm，美國公布12月出口物價；12月進口物價月率料由下滑0.1%改善至升0.1%，年率升幅料維持於0.1%；12月零售銷售月率升幅料由0.6%收窄至0.4%。



在本港，明日公布業績的公司有:中芯國際(00981)等。(wa)