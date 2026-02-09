27,027.16
+467.21
(+1.76%)
27,266
+213
(+0.79%)
高水239
9,168.33
+136.95
(+1.52%)
5,417.60
+71.40
(+1.34%)
2,551.42億
4,123.09
+57.51
(+1.415%)
4,719.06
+75.46
(+1.625%)
14,208.44
+301.71
(+2.170%)
2,643.56
+38.29
(+1.47%)
68,995.1400
-1,335.2400
(-1.899%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0041
即市人氣股
