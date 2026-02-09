09/02/2026 11:41
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息連跌兩日報2.55厘
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.55厘，跌3.815基點，連跌兩日，為2月4日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息報2.75625厘，跌2.738基點。
隔夜息報1.85333厘，跌1.917基點；一周拆息升22.214基點，報2.27143厘，兩周則升0.285基點，報2.4872厘。長息方面，六個月拆息跌1.369基點，報2.86994厘，一年期則跌0.465基點，報2.96976厘。
港元匯價今日在7.8148-7.8126之間上落，最新報7.8139。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.85333
|-1.917
|一周
|2.27143
|+22.214
|兩周
|2.4872
|+0.285
|一個月
|2.55
|-3.815
|兩個月
|2.71
|-2.72
|三個月
|2.75625
|-2.738
|六個月
|2.86994
|-1.369
|一年
|2.96976
|-0.465
