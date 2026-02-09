26,945.35
+385.40
(+1.45%)
26,971
+397
(+1.49%)
高水26
9,142.98
+111.60
(+1.24%)
5,401.54
+55.34
(+1.04%)
1,362.56億
4,113.28
+47.70
(+1.173%)
4,709.72
+66.12
(+1.424%)
14,194.23
+287.50
(+2.067%)
2,639.07
+33.80
(+1.30%)
71,061.2600
+730.8800
(1.039%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9912
恒生指數
26,945.35
+385.40
(+1.45%)
期指
高水26
26,971
+397
(+1.49%)
國企指數
9,142.98
+111.60
(+1.24%)
科技指數
5,401.54
+55.34
(+1.04%)
大市成交
1,362.56億
股票
1,181.53億
(86.714%)
窩輪
70.29億
(5.159%)
牛熊證
110.74億
(8.127%)
即時更新：09/02/2026 12:45
可賣空股票總成交
2,155.92億
主板賣空
477.64億
(22.155%)
更新：06/02/2026 16:59
上証指數
成交：6,225.70億
4,113.28
+47.70
(+1.173%)
滬深300
4,709.72
+66.12
(+1.424%)
深証成指
14,194.23
+287.50
(+2.067%)
MSCI中國A50
2,639.07
+33.80
(+1.30%)
比特幣
資料由Binance提供
71,061.2600
+730.8800
(1.039%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9912
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

名人保養 │ 51歲向海嵐攜母北上體檢，大讚醫療設備先進效率...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 51歲向海嵐攜母北上體檢，大讚醫療設備先進效率...
Running Core 跑步穿搭術:設計+性能兼具跑鞋推薦...
Fashion 先行入手

Running Core 跑步穿搭術:設計+性能兼具跑鞋推薦...
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ02318 中國平安00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.22%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新：06/02/2026 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處