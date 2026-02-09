27,002.30
+442.35
(+1.67%)
27,030
+456
(+1.72%)
高水28
9,158.53
+127.15
(+1.41%)
5,409.26
+63.06
(+1.18%)
1,088.58億
4,115.59
+50.01
(+1.230%)
4,707.74
+64.14
(+1.381%)
14,182.61
+275.88
(+1.984%)
2,638.63
+33.36
(+1.28%)
70,647.9500
+317.5700
(0.452%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9943
恒生指數
27,002.30
+442.35
(+1.67%)
期指
高水28
27,030
+456
(+1.72%)
國企指數
9,158.53
+127.15
(+1.41%)
科技指數
5,409.26
+63.06
(+1.18%)
大市成交
1,088.58億
股票
927.59億
(85.211%)
窩輪
58.32億
(5.357%)
牛熊證
102.68億
(9.432%)
即時更新：09/02/2026 10:56
可賣空股票總成交
2,155.92億
主板賣空
477.64億
(22.155%)
更新：06/02/2026 16:59
上証指數
成交：5,437.22億
4,115.59
+50.01
(+1.230%)
滬深300
4,707.74
+64.14
(+1.381%)
深証成指
14,182.61
+275.88
(+1.984%)
MSCI中國A50
2,638.63
+33.36
(+1.28%)
比特幣
資料由Binance提供
70,647.9500
+317.5700
(0.452%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9943
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
hot talk 1點鐘

港股力守三底 後市點行？
今期素食譜:蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！
健康飲食 走肉廚房

今期素食譜:蘑菇拌夏南瓜片 菜式做得精緻點，讓腦袋放鬆一下！
婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛
Sex & Love 我單身但我快樂

婚外情不僅是父母的轇轕！對子女來說，也是一輩子沉重的痛
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
70,647.95
+317.57
+0.452%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,084.0200
-5.7100
-0.273%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.4443
+0.0135
+0.944%
更新：09/02/2026 10:55
即將公佈經濟數據
台灣-出口(年率)
即將公佈
09/02/2026 16:00
前值
43.40%
市場預測
56.70%
台灣-進口(年率)
即將公佈
09/02/2026 16:00
前值
14.90%
市場預測
42.80%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處