10/02/2026 10:00

《投資觀點》普徠仕：日本提前大選引發波動，惟日股前景仍正面

《環富通基金頻道10日專訊》日本首相高市早苗在日前舉行的眾議院選舉中，獲得日本戰後最大選舉勝利，領導自民黨和日本維新會執政聯盟獲得過半數議席。普徠仕(T. Rowe Price)日本及環球股票投資組合專家指，從日本股票的角度看，宣布提前大選的消息引發日圓及日本國債市場的波動明顯加劇。儘管市場雜音與揣測升溫，但相關波動並未改變普徠仕的核心投資觀點。因市場普遍預期自民黨可望穩勝，甚至毋須依賴執政聯盟夥伴，便可取得多數議席。



*日本財政狀況仍相對穩健，撤銷消費稅影響有限*



近期市場反應的焦點，主要圍繞「撤銷消費稅」的政策揣測，相關討論推動日圓轉弱，並令長期政府債券孳息率上升。不過，日本整體財政狀況仍相對穩健，預算赤字僅佔當地生產總值約0.2%，遠低於多數已發展市場。即使撤銷為期兩年的消費稅，其財政影響亦僅相當於當地生產總值約1%，並可透過其他政策措施抵銷。因此，在政策方向正式明朗前，較審慎的做法是避免過度解讀市場揣測。



整體而言，普徠仕對日本股票維持正面看法，並認為市場對宏觀不確定性的憂慮或有所高估。市場對「高市交易」(Takaichi trade)的關注，尤其集中於國防及核能相關股份，相關利好因素在很大程度上已經反映。事實上，這些板塊在選舉結果公布前已處於偏高估值水平，主要受地緣政治風險升溫，以及北約成員國增加國防開支等結構性因素支持。



*部分消費股或具吸引力，高質素出口股具防守性*



具吸引力的投資機會，或將出現在可受惠於日圓轉強或潛在消費稅寬免的板塊，包括部分當地消費類股份。同時，持有具備定價能力、能夠有助消化匯率不利因素的高質素出口股，亦具一定防守性。舉例而言，部分半導體資本設備企業不僅能夠轉嫁匯率影響，亦持續受惠於人工智能帶動的長期結構性需求。另外，商品相關、消費及金融板塊亦開始浮現個別精選的投資機會，其估值相對中期基本面前景仍具吸引力。(wa)



