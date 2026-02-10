直播中 : 風水蔣知識 - 2026生肖運程︱屬馬犯太歲＋化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉半凶；屬雞、豬財運佳桃花運；屬狗避煞攻略
27,183.15
+155.99
(+0.58%)
27,231
+56
(+0.21%)
高水48
9,242.75
+74.42
(+0.81%)
5,451.03
+33.43
(+0.62%)
2,340.40億
4,128.37
+5.28
(+0.128%)
4,724.30
+5.24
(+0.111%)
14,210.63
+2.19
(+0.015%)
2,647.08
+3.52
(+0.13%)
68,607.3700
-1,530.6300
(-2.182%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0432
