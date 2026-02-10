10/02/2026 19:08

《基金觀點》普徠仕：高市早苗勝出大選逐步被市場反映，日股仍具長線投資潛力

《環富通基金頻道10日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球多元資產收益策略副基金經理 David Clewell指，高市早苗勝出日本大選，並取得三分之二議席的結果，已逐步被市場反映。除非高市早苗明確反對下調本地生活必需品相關的消費稅政策，否則長年期日本政府債券孳息率存在進一步上升的風險。



*日圓短期偏弱但貶值空間受限，日債孳息率存上行風險*



該行預期短期內日圓仍將偏弱，但貶值空間或受限制，因美國財政部的政策取向或令美元兌主要貿易夥伴貨幣走弱。



日本政府債券在高市早苗就消費稅減免是否延後作出明確表態前，孳息率存在上行風險，尤其是長年期債券。



*日股初期反應或偏正面，惟受日圓及日債影響或較波動*



日本股票在確認財政擴張方向後，初期反應或偏正面，但受日圓及日本政府債券價格變動的跨資產影響，股市表現可能較為波動。



作為國際投資者，日本股票具備長線投資潛力，受惠於經濟增長動能改善、企業改革推進及再通脹環境，相關因素或可支持企業盈利增長。相較之下，鑑於日本當前的情況，日本政府債券及日圓被視為短期交易工具或資金來源。(wa)



