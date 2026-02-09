09/02/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升67點子，止兩連跌報6.9523，創近33個月高
《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9523，較上個交易日升67點子，止兩連跌，創2023年5月16日以來近33個月新高，上個交易日報6.9590。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9523
|-67.00
|1歐元/人民幣
|8.2046
|+123.00
|100日圓/人民幣
|4.4125
|-242.00
|1港元/人民幣
|0.8897
|-11.10
|1英鎊/人民幣
|9.4343
|+290.00
|1澳元/人民幣
|4.8748
|+645.00
|1紐元/人民幣
|4.1756
|+440.00
|1新加坡/人民幣
|5.4615
|+84.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9361
|-51.00
|1加元/人民幣
|5.0770
|+45.00
|1人民幣/林吉特
|0.5679
|-6.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1083
|+660.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3071
|-347.00
|1人民幣/韓元
|210.9200
|-77.00