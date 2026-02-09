27,027.16
+467.21
(+1.76%)
27,036
-17
(-0.06%)
高水9
9,168.33
+136.95
(+1.52%)
5,417.60
+71.40
(+1.34%)
2,551.42億
4,123.09
+57.51
(+1.415%)
4,719.06
+75.46
(+1.625%)
14,208.44
+301.71
(+2.170%)
2,643.56
+38.29
(+1.47%)
69,641.1700
-689.2100
(-0.980%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0041
恒生指數
27,027.16
+467.21
(+1.76%)
期指(夜)
高水9
27,036
-17
(-0.06%)
國企指數
9,168.33
+136.95
(+1.52%)
科技指數
5,417.60
+71.40
(+1.34%)
大市成交
2,551.42億
股票
2,341.31億
(91.765%)
窩輪
84.52億
(3.313%)
牛熊證
125.58億
(4.922%)
即時更新：09/02/2026 17:53
可賣空股票總成交
2,207.58億
主板賣空
368.07億
(16.673%)
更新：09/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,497.26億
4,123.09
+57.51
(+1.415%)
滬深300
4,719.06
+75.46
(+1.625%)
深証成指
14,208.44
+301.71
(+2.170%)
MSCI中國A50
2,643.56
+38.29
(+1.47%)
比特幣
資料由Binance提供
69,641.1700
-689.2100
(-0.980%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0041
