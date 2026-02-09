09/02/2026 10:47

《大灣區》深圳設立今年GDP增長目標5%，CPI漲幅2%左右

《經濟通通訊社9日專訊》深圳市第七屆人民代表大會第七次會議今日開幕，深圳市市長覃偉中作政府工作報告。覃偉中表示，2026年是「十五五」開局之年，也是亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議在深圳舉辦之年。



覃偉中稱，考慮到外部環境和深圳實際，2026年經濟社會發展主要預期目標是：全市地區生產總值增長5%，固定資產投資止跌回穩、力爭增長5%，社會消費品零售總額增長6%，外貿穩規模穩份額穩增長，居民消費價格漲幅2%左右，居民收入與經濟增長同步，在實際工作中爭取更好結果。



深圳市統計局此前公布，根據廣東省地區生產總值統一核算結果，2025年深圳全市地區生產總值38731.80億元，按不變價格計算，同比增長5.5%。(jq)