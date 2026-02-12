09/02/2026 14:06

【ＡＩ】阿里新一代模型Qwen3.5曝光，或將開源多款模型

《經濟通通訊社9日專訊》在全球最大人工智能(AI)開源社區HuggingFace的開源項目頁面中，今日最新出現Qwen3.5併入Transformers的新PR（提交代碼合併申請）。業內猜測阿里巴巴(09988)千問新一代基座模型Qwen3.5發布在即。



相關信息透露，千問3.5採用了全新的混合注意力機制，並且極有可能是原生可實現視覺理解的VLM類模型，有開發者進一步挖掘出，Qwen3.5或將開源至少2B的密集模型和35B-A3B的MoE模型。



此前，美媒The Information爆料Qwen3.5將在春節期間開源，而在2月初，智譜首席科學家唐杰也曾發微博稱，近期將有包括DeepSeek v4、Qwen3.5、GLM-5等眾多新模型登場。(jq)