09/02/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣中間價創近33個月高，即期開市升37點子報6.9364

《經濟通通訊社9日專訊》截至2026年1月末，中國外匯儲備規模為33991億美元，較2025年12月末上升412億美元，升幅為1.23%，連續第六個月增加，增幅創2024年1月以來新高。1月末中國黃金儲備為7419萬盎司，環比增加4萬盎司，為人行連續第15個月增持黃金。



人民幣兌一美元中間價今報6.9523，較上個交易日升67點子，止兩連跌，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預測偏弱近190點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開37點子，報6.9364，上個交易日即期匯率收盤報6.9401。



臨近春節假期，市場交投料趨淡，海外風險情緒或擾動。日本首相高市早苗領導的執政聯盟在周日的選舉中獲得歷史性勝利，為她承諾的減稅政策以及旨在對抗中國的軍費開支鋪平道路。其減稅政策曾引發金融市場恐慌。周一亞洲早盤盤初，日圓延續近期跌勢。



一外資行交易員稱，目前市場情緒仍偏結匯，因此人民幣匯率升得過快反而會進一步刺激結匯，後面仍可能是緩慢升值走勢。(jq)