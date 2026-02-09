09/02/2026 16:50

【聚焦人幣】人民幣即期收升117點子破6.93關，報6.9284，創近33個月高

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9284，升破6.93元關口，較上個交易日4時30分收盤價升117點子，創2023年5月10日以來近33個月新高，全日在6.9274至6.9364之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升50點子，報6.9249。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9523，較上個交易日升67點子，止兩連跌，創2023年5月16日以來近33個月新高，較市場預測偏弱近190點。



市場人士表示，日本大選後日圓跌勢加劇令干預風險凸顯，不過外圍風險偏好向好壓低美元人氣，再加上中國股市表現強勁，短期都有利於人民幣延續偏強態勢。



招行資金運營中心觀點指出，春節前結匯需求仍是重要支撐因素，在中間價穩步抬升的情況下，人民幣兌美元預計繼續偏穩偏強運行。



中金公司報告則認為，臨近春節，人民幣此前的強勢表現或有所消退，需關注美元匯率及中間價所釋放的信號，人民幣匯率或將表現相對平穩。(jq)